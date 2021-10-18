مئات المستوطنين يقتحمون قبر يوسف في نابلس

وطن: اقتحم مئات المستوطنين، فجر الاثنين، قبر يوسف بمدينة نابلس، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية أن عشرات الحافلات التي تقل المستوطنين اقتحمت المنطقة الشرقية بمدينة نابلس ترافقها دوريات الاحتلال، وتوجهت إلى قبر يوسف بحجة إقامة صلواتهم التلمودية.

وأشار إلى أن الاحتلال اتخذ بعض الإجراءات والتدابير لتجنب وقوع مواجهات وفقدان السيطرة.

وتعمد الاحتلال عدم الإعلان عن الاقتحام في وقت مسبق، وتغيير مسار الحافلات، وتنفيذ الاقتحام على دفعتين وفي وقت متأخر من الليل.

هذا ووقعت بعض المناوشات في محيط قبر يوسف، إذ أطلق شبان المفرقعات باتجاه قبر يوسف، وأطلق الجنود قنابل الصوت.