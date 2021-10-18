محدّث| الاحتلال يعتقل مواطنين من بيت فجار ورام الله وجنين

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، شابا من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب سيف أيمن طقاطقه (18 عاما) بعد مداهمتها منزل والده وتفتيشه.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال فجر الاثنين، ثلاثة مواطنين خلال اقتحامها مناطق متفرقة من المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال الكاتب والاكاديمي الأسير المحرر أحمد قطامش خلال مداهمة منزله في مدينة البيرة، حيث أمضى سابقاً في سجون الاحتلـال أكثر من 14 عاما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر إيهاب عبد المنعم خلال مداهمة منزله بمنطقة رام الله التحتا.

وشهدت المنطقة مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في المكان.

وفي ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال عبد الرحيم شومان خلال اقتحامها لقرية ترمسعيا شمال رام الله. بينما اعتُقل الشاب بهاء الدين أحمد صادق طحاينة من بلدة السيله الحارثيه قضاء جنين أثناء مروره عن حاجز زعترة جنوب نابلس.

يضاف إلى ذلك اعتقال الشابين أحمد مؤمن أبو زيد، ومحمد خالد أبو الرب أثناء اقتحام قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة قباطية جنوب جنين.