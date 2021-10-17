وفد من الهيئة المستقلة يبحث مع محافظ جنين عدداً من القضايا الحقوقية

وطن: اجتمع وفد يمثل الهيئة المستقلة بمحافظ جنين اللواء أكرم الرجوب ويبحث عدد من القضايا المتعلقة بالسلم الأهلي وحماية حقوق الموطنين وسيادة القانون، بحضور مدير شرطة المحافظة العميد عزام جبارة.

وأكد المحافظ الرجوب على أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة في حماية حقوق المواطنين، معتبراً أن الدور الذي تقوم هو دور مكمل لعمل الأجهزة الأمنية في حفظ النظام والرقابة على تطبيق القانون والأنظمة المعمول بها، مشدداً على أن السلم الأهلي يمثل الأولوية الأولى من خلال تطبيق القانون وتدخل لجان الإصلاح في حل النزاعات بين المتخاصمين.

وطرح الدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة جملة من القضايا المتعلقة بحقوق المواطنين والسلم الأهلي من واقع الشكاوى التي تتلقاها الهيئة من مواطني محافظة جنين، والتي وعد المحافظ بالعمل على متابعها وحلها.

من جهته أكد جبارة أن جهاز الشرطة بكل فروعه يحرص على العمل وفق الإجراءات القانونية.

وحضر الاجتماع من الهيئة، موسى أبو دهيم مدير دائرة التحقيقات، وعلاء نزال مدير مكتب الشمال، والباحث الميداني محمد كمنجي، ومن المحافظة منصور السعدي، والمستشارة القانونية لطيفة دراغمة، وحسان الأحمد، وبعض إدارات الشرطة.