الحركة الأسيرة تعلن فشل جلسات الحوار مع مصلحة السجون

وطن: أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد عن فشل جلسات الحوار التي عقدت اليوم مع ضباط إدارة سجون الاحتلال في سجني رامون وهداريم.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى أن الحركة الأسيرة قررت عقب ذلك رفع درجة التأهب في صفوف الأسرى استعدادا لأي طارئ في أعقاب فشل الحوار مع إدارة السجون.

وبينت الحركة الأسيرة أن أسرى الجهاد الإسلامي المضربون عن الطعام والبالغ عددهم 60 أسيرا يطالبون إدارة السجون بإخراجهم الى أقسام الأسرى المضربين.

وشددت على أنها لن تترك أسرى الجهاد المضربين وحدهم في مواجهة السجان.