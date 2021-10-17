محكمة الاحتلال ترفض التماسا لوقف عمليات حفر ونبش مقبرة اليوسفية

وطن: اصدرت اليوم الاحد، محكمة الاحتلال في القدس قرارها الرافض لطلب لجنة رعاية المقابر في القدس لاستصدار امر منع ضد بلدية الاحتلال في القدس المحتلة وما يُسمى سلطة الطبيعة والحدائق العامة يمنعهم من الاستمرار في اعمال الحفر والنبش في قبور الموتى في ارض ضريح الشهداء المجاورة للمقبرة اليوسفية بجانب المسجد الاقصى في القدس، الشيء الذي يُعطي الضوء الاخضر للاستمرار في اعمال الحفر والنبش في ارض المقبرة.

المحامي مهند جباره الذي يترافع باسم لجنة رعاية المقابر في القدس اوضح ان الحديث يدور عن قرار خطير ومفاجئ لا يتعاطى مع حقائق الامور ولا يأخذ بعين الاعتبار قدسيه المكان وخطورة نبش القبور وظهور عظام الموتى والمس بمشاعر المسلمين في القدس والعالم. كما اكد مصداقية إثباتات لجنة رعاية المقابر في القدس بكون الارض ارض مقبرة اسلامية ولا علاقة لها بما تخطط له بلدية القدس من اقامة حديقة عامة في المكان.

يذكر ان آليات تابعة للاحتلال الاسرائيلي كانت قد جرفت في الاسبوع الماضي أجزاء من مقبرة ضريح الشهداء التابعة للمقبرة اليوسفية القريبة من اسوار المسجد الاقصى من الناحية الشرقية حيث ظهرت اجزاء من رفات وعظام موتى كانوا قد دُفنوا في المقبرة، حيث التمست لجنة رعاية المقابر الاسلامية بالاوقاف الاسلامية في القدس ومن خلال المحامي مهند جبارة والمحامي حمزة قطينة الى محكمة الصلح بطلب مستعجل لاستصدار أمر منع ضد بلدية الاحتلال في القدس وما تُسمى سلطة الطبيعة الاسرائيلية الذي يمنعهم من الاستمرار في اعمال التجريف ونبش قبور المسلمين في هذه المقبرة.



لجنة رعاية المقابر الاسلامية كانت قد حصلت في السابق على قرار احترازي يمنع بلدية الاحتلال في القدس وما تسمى سلطة الطبيعة الاسرائيلية من دخول قطعة الارض بعد ان اثبتت لجنة المقابر ان الحديث يدور عن ارض وقفية التي تم وقفها منذ العهد الاردني لغرض اقامة مقبرة إسلامية، وبعد ان ثبت لمحكمة الاحتلال انه لا توجد أي حقوق لبلدية الاحتلال في القدس و/او ما تسمى سلطة الطبيعة الاسرائيلية في هذه الارض.



محكمة الاحتلال كانت قد استجابت لطلب بلدية الاحتلال في القدس وبما يُسمى بسلطة الطبيعة باستئناف اعمال التجريف في المقبرة والاستمرار في تحويل ارض المقبرة لحديقة عامة من اجل ضمان عدم قيام المسلمين ببناء قبور جديدة فيها، ضمن مساعي تهويد المدينة وتغير ملامحها الجغرافية والتاريخية، رغم تحذير طاقم الدفاع مراراً وتكراراً من أنّ تلك الأعمال ستؤدي بالضرورة إلى نبش القبور وانتهاك حرمتها.



يُذكر ان قرار الالغاء لأمر المنع جاء بعد ان قامت بلدية الاحتلال في القدس بالادعاء انها سوف تقوم بأعمال تنظيف وزراعة الورود واقامة حديقة عامة دون تنفيذ أي اعمال حفر او اعمال التي من شأنها ان تغير ملامح قطعة الارض وبعد تعهد بلدية الاحتلال في القدس بعدم المس بالقبور الموجودة في قطعة الارض بأي شكل من الاشكال.



المحامي مهند جبارة اوضح ان لجنة المقابر سوف تقدم استئنافا فوريا على قرار المحكمة المغلوط الى محكمة الاحتلال المركزية الذي من خلاله سوف يتم التوضيح انه على الرغم من تعهدات وادعاءات بلدية الاحتلال في القدس في السابق الا ان آليات التابعة لبلدية الاحتلال في القدس قامت بعمليات تجريف لارض المقبرة وارض ضريح الشهداء بحيث تسببت عمليات التجريف في ظهور اجزاء من رفات موتى كانوا قد دُفنوا في المقبرة، حيث قامت آليات بلدية الاحتلال في القدس بنبش القبور وتكسير عظام وجماجم الموتى، ضاربة بعرض الحائط تعهداتها امام المحكمة ومسببة لتدنيس حرمة المقبرة الاسلامية وقدسية المكان لدى المسلمين، مما ادى الى اندلاع مواجهات بين المقدسيين وقوات الاحتلال في بعض الاحياء في مدينة القدس.