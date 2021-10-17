بلدية رام الله: نتابع مع الجهات الأمنية تفاصيل الاعتداء على ميدان المنارة وتحطيم أحد "الأسود"

وطن: قالت بلدية رام الله إنها تتابع "مع الجهات الأمنية تفاصيل الاعتداء الذي تعرض له ميدان المنارة ظهيرة هذا اليوم، حيث أقدم أحد الاشخاص على تحطيم أحد الأسود على منارة رام الله التي تشكل برمزيتها إرث هذه المدينة ورمزا لصمودها وشاهدا على نضالات ابنائها وبما تشكله من فضاء عام للفعاليات الوطنية والثقافية والمجتمعية".

وأكد مجلس بلدية رام الله وكافة العاملين فيها وأبناء هذه المدينة وبناتها أن الوقوف على أسباب ودوافع هذا العمل المستهجن، و"الذي يأتي في سياق الأفكار الظلامية والمسلكيات الهدامة بالاعتداء على الأملاك العامة او الخاصة"، أصبح واجبا وطنيا وأخلاقيا يتطلب من مجتمعنا بكل مكوناته الرسمية والمدنية والأهلية والشعبية سرعة التصدي لها.

وفي هذا الصدد أعلنت بلدية رام الله أنها ستباشر اعمال صيانة كاملة كانت مقررة سابقا لميدان المنارة ومحيطه اعتبارا من صباح يوم الإثنين ٢٠٢١/١٠/١٨ وستقوم طواقم وزارة السياحة والآثار مشكورة بمساعدة طواقم البلدية في اعادة الوضع على ما كان عليه.

واختتمت البلدية بيانها بالقول: ستبقى رام الله منارة للتنوير .. وستبقى منارة رام الله شامخة بدماء ونضالات ابنائها .. وستبقى اسودها برمزيتها شهودا على تاريخ هذه المدينة ومتراسا لكل الوطنيين الأحرار كما كانت حامية للمقاتلين الشرفاء من رصاص المحتل.

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