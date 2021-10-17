منظمة "البيدر" تدين إقامة مستوطنة زراعية في منطقة الواد الأبيض الملاصقة لمنطقة عرب المليحات

وطن: أدانت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو في فلسطين إقامة مستوطنة زراعية في منطقة الواد الابيض الملاصقة لمنطقة عرب المليحات غرب أريحا.

وأكدت المنظمة في بيان وصل وطن، اليوم الأحد، إن استيلاء المستوطنين على أراضي المواطنين وإقامة مستوطنة زراعية قرب عرب المليحات يعد مخالفة لقواعد القانون الدولي بكل بفروعه بالإضافة لمناقضتها لكل المبادئ الدولية وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة حول قوانين الحرب في عام 1949، إذ يفصل الميثاق سلسلة طويلة من المحظورات المفروضة على قوة الاحتلال.

وأوضح البيان أن جوهر ميثاق الأمم المتحدة يحظر على المحتل توطين مستوطنيه في الأراضي المحتلة، وهو ما أعادت التأكيد عليه العديد من قرارات الشرعية الدولية سواء في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العامة، وقد صدرت مجموعة من القرارات الدولية تؤكد إنكار أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بإلغـائه وتفكيـك المستوطنات بما في ذلك الاستيطان في القدس.

وشددت المنظمة أن خلق الأمر الواقع بالقوة لا يمكن أن يكسب حقا، حيث هناك العديد من القرارات التي صدرت بهذا الخصوص وهي القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد أن الاستيطان ونقل الإسرائيليين للأراضي الفلسطينية غير شرعي والقرار رقم 465 لسنة 1980 الذي دعا إلى تفكيك المستوطنات.

واستولى مستوطنون اليوم الأحد، على أراضٍ للمواطنين غرب أريحا، وقاموا بوضع معدات وخزانات مياه فيها لإقامة مستوطنة زراعية فيها.. للمزيد اضغط هنا