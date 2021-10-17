تعبيرا عن قرب العلاقة بين ألمانيا ودولة الاحتلال.. طائرات حربية ألمانية تحلق في سماء القدس المحتلة

وطن: لأول مرة منذ أكثر من 100 عام، نفذت طائرات تابعة لسلاح الجو الألماني طلعة في سماء القدس المحتلة.

ونفذت طائرات حربية ألمانية وإسرائيلية اليوم الأحد طلعة مشتركة فوق مقر الكنيست وغيره من مرافق حكومة الاحتلال، باتجاه قرية المالحة جنوبي القدس المحتلة، وذلك تعبيرا عن قرب العلاقة بين ألمانيا ودولة الاحتلال.

وقاد مجموعة طائرات الاحتلال خلال التحليق المشترك قائد ما يسمى "سلاح الجو" لدولة الاحتلال، أميكام نوركين، بينما قاد المجموعة الألمانية الجنرال إينغو غيرهارتز.

ووصلت هذه الطائرات الألمانية إلى دولة الاحتلال للمشاركة في تدريبات جوية مشتركة تعرف باسم "العلم الأزرق".

ويعد هذا أول تحليق لطائرات حربية ألمانية في سماء القدس المحتلة منذ الحرب العالمية الأولى.