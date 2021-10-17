صور | تجمع المبادرة الطلابي في جامعة فلسطين الأهلية يوزع بطاقة وإرشادات

وطن: نظم تجمع المبادرة الطلابي في جامعة فلسطين الأهلية وبمناسبة شهر أكتوبر الوردي حملة بعنوان انت لست وحدك ... نحن بجانبك من اجل تكثيف الوعي حول إرشاد النساء للفحص المبكر للكشف عن سرطان الثدي من خلال توزيع بطاقة عليها رسالة ومادة علمية إرشادية حول أهمية الفحص وذلك الأحد الموافق 17/10/2021 .

وأوضح محمد بشير منسق القطاع الشبابي للحركة بأن هذا النشاط الصحي الهام والذي يقوم به رفاقنا في جامعات بيت لحم يهدف إلى أهمية التركيز على توعية النساء من اجل عمل الفحوصات المبكرة للكشف عن سرطان الثدي وان هذا المرض يعتبر من اخطر أنواع السرطانات والذي يصيب المرأة وان نسبة كبيرة من النساء الذين أصيبوا وتم اكتشافه مبكرا تم علاجه بنسبة عالية .

وأضاف محمد جمال منسق التجمع ان هذا النشاط يأتي ضمن خطتنا الصحية في توعية الطلبة عامة والطالبات خاصة بأهمية الاهتمام بصحة نسائنا لانه حق من حقوقهم للحصول على صحة نوعية وبكرامة .

وأكدت نور قراقع نائبة المنسق أننا اليوم نهتم لأمرين أولا إجراء الفحوصات الوقائية والكشف البكر عن السرطان وعلاجه بشكل سريع . ثانيا نحن معنيون بحقوق المرأة الفلسطينية ومعنيون أن تتلقى مريضة السرطان الخدمة الطبية والعلاجية والاجتماعية الكاملة، بالإضافة إلى الصحة النفسية مع احترام كامل لكرامتها , متمنين السلامة لكل نساء العالم اجمع وفلسطين خاصة.