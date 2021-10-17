محامي عائلة بنات يوضح مجريات الجلسة الرابعة من المحكمة الخاصة بقضية مقتل الناشط نزار

وطن: أوضح محامي عائلة بنات غاندي الربعي، ما جرى في جلسة المحكمة (الجلسة الرابعة) الخاصة بقضية مقتل الناشط نزار بنات، والتي عقدت اليوم الأحد، في رام الله.

وقال الربعي في منشور له على صفحته في "فيسوك" إنه كان من المفترض سماع 5 شهود هم مدير جهاز الأمن الوقائي في الخليل ومدير العمليات في الجهاز وضابط العمليات في الجهاز والضابط المسؤول عن الكاميرات وطبيب الجهاز، تم تقديم اربعة شهود ولم يحضر شاهد واحد وهو مدير الجهاز في الخليل.

وأوضح أن نتائج أقوال الشهود، كانت كالتالي:

- القول أن نزار قاوم المجموعة وسماع الشاهد بذلك من قبل اشخاص لا يتذكرهم جاء منافيا للوقائع التي ذكرها هو (الشاهد)، والوقائع التي ابرزتها النيابة بموجب محاضر رسمية من شرطة الأدلة الجنائية. ثم عاد الشاهد واكد الرواية ان العناصر دخلوا البيت من النافذة دون مذكرة تفتيش، ودون ان يحملوا معهم مذكرة الإحضار، ومن ثم توجهوا للباب وفتحوه، اي ان الوقائع التي ذكرها تنفي وجود مقاومة. كذلك اكد لا وجود تعليمات بالعنف او الضرب للمجموعة.

- اكد الشهود على أن نزار وصل الجهاز فاقدا للوعي، وهو ما يؤكد روايتنا انه قد وصل ميتا رحمه الله.

- الجلسة القادمة هي من أهم الجلسات حيث سيتم استدعاء شهود عائلة نزار والتي ستكون يوم الأحد القادم 24/10 الساعة العاشرة صباحا.