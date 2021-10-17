الشعبية : المقاومة بعد 20 عاماً على اغتيال "زئيفي" خيار استراتيجي لا يمكن المساومة عليه

وطن: قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر، إن المقاومة خيار استراتيجي بالنسبة للجبهة ولا يمكن المساومة عليه بأي حال من الأحوال، وستمضي الجبهة فيه مهما عظمت التضحيات باعتباره طريقاً وحيداً للتحرير والعودة.

وحول الذكرى الـ20 للعملية النوعية لاغتيال الوزير الإسرائيلي رحبعام زئيفي، التي نفذتها الجبهة الشعبية، وتعتبر أكبر عملية اغتيال ينفذها فصيل فلسطيني رداً على اغتيال الاحتلال الأمين العام للجبهة أبو علي مصطفى، قال مزهر: "عملية 17 اكتوبر ضربت منظومة أمن الاحتلال في مقتل زئيفي وكذلك العمل المميز للمقاومة في غزة خلال معركة سيف القدس التي خاضتها كتائب أبو علي مصطفى ومعها المقاومة وجمعت جماهير شعبنا كلها في الداخل والشتات حول المقاومة باعتبارها درع الوطن وسيفه".

وأكد: "سنواصل المقاومة ولن تثنينا ملاحقة الاحتلال المستمرة في الضفة والتي تأتي لعلم الاحتلال بتأثير وحضور الجبهة جماهيرياً وعسكرياً هناك وقد أتت عملية عين بوبين خير دليل على ذلك".

وتابع مزهر: "رغم الملاحقة وعظم التضحيات ستظل الجبهة راسخة وقوية ولن تتراجع عن المقاومة حتى كنسه عن كامل التراب الوطني من رفح حتى الناقورة".

ونظمت الجبهة مسيرة جماهيرية في قطاع غزة، اليوم الأحد، على شرف ذكرى عملية السابع عشر من أكتوبر من مفترق الاتصالات وصولاً لمقر الصليب الأحمر، بمشاركة واسعة من قيادات وكوادر وأعضاء الجبهة وممثلي عن القوى الوطنية والإسلامية وأسرى محررين.

ورفع المشاركون في المسيرة أعلام فلسطين ورايات الجبهة وصور الأمين العام للجبهة الشعبية الرفيق أحمد سعدات، وأبطال الرد الجبهاوي.

وألقى عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية محمود الراس كلمة استهلها بتوجيه تحية للشهيد المقاوم مدحت الصالح الذي استشهد أمس في جريمة اغتيال جبانة في الجولان المحتل، مؤكداً أن الشهيد ترك لنا ولكل أحرار العالم الرد على هذه الجريمة، بإرادة وعزيمة المقاومين، وإصرارهم على تحرير الأرض والإنسان.

وتوجه الراس بالتحية للأمين الصادق الثوري القائد أحمد سعدات، ولأبطال ملحمة أكتوبر الرفاق القادة عاهد ومجدي ومحمد وباسل وحمدي، وجنودٌ مجهولين بنوا مجداً ثورياً نُقش بأسماء أبطاله الخمسة.

وتوجه بالتحية للشهيد الرفيق المقاتل فؤاد أبو سرية منفذ عملية ناحل عوز البطولية في مثل هذا اليوم وكجزء من عملية الرد على جريمة الاغتيال، وللأقمار الستة أبطال نفق الحرية، وللأبطال المضربين الموحدين والمنتفضين حريةً وكرامةً.

واعتبر الراس بأن عملية السابع عشر من أكتوبر جاءت لتُجدد من انطلاق العمل الثوري الجبهاوي، ولتؤسس أولى معادلات الاشتباك لشعبنا المقاوم ضد عدو غادر تفرد في سفك الدماء وارتكاب المجازر دون رادع، مضيفاً أن العملية شَكلّت معادلة الرأس بالرأس أولى معادلات الردع التي أرستها المقاومة الفلسطينية في الداخل المحتل، المعادلة الأكثر وضوحاً وعدالةً التي كسرت هيبة العدو ومرغت أنفه في وحل إجرامه.