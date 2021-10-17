9 وفيات و440 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأحد، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 34، بيت لحم 21، طوباس 9، ضواحي القدس 7، طولكرم 11، الخليل 42، نابلس 29، أريحا والأغوار 4، سلفيت 2، رام الله والبيرة 21، قلقيلية 1، قطاع غزة 259".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 19، بيت لحم 27، طوباس 5، ضواحي القدس 15، طولكرم 30، الخليل 46، نابلس 43، أريحا والأغوار 415، سلفيت 6، رام الله والبيرة 36، قلقيلية 10، قطاع غزة 529".

وسجلت 4 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، حالتان في جنين، خالة في الخليل، حالة في طوباس، حالة في نابلس.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 65 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 135 مريضا، بينهم 10 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.