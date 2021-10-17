اعتقال رجل حطم "أسود المنارة" في رام الله

وطن: اعتقلت الشرطة، اليوم الاحد، رجلاً بعد تحطيمه تماثيل الأسود على دوار المنارة وسط مدينة رام الله، والتي تمثل عائلات المدينة، بحجة أن يعدها أصناماً.

وقبضت الشرطة اليوم على شخص قام بتحطيم وتكسير رأسين لاسود على دوار المنارة برام الله .

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات ان شخصا قام بالاعتداء على الأسود في دوار المنارة وتحطيم وتكسير راسين من الأسود الصغيرة، وقد تحركت على الفور قوة من الشرطة وقامت بالقبض عليه ومنعته من تحطيم وتكسير باقي الأسود وسط المدينة .

واكد ارزيقات انه تم التحفظ على الشخص من اجل استكمال الإجراءات القانونية وإحالته إلى النيابة العامة .