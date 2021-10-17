بلدية الخليل تستنكر استهداف محولات الكهرباء وتقدر خسائرها بـ 4 ملايين شيكل

وطن: استنكرت بلدية الخليل، صباح اليوم الأحد، بأشد العبارات ما أقدمت عليه مجهولون من إطلاق نار على أربعة محولات كهرباء في محطة الفحص المركزية ليلة أمس، والذي ألحق أضراراَ جسيمة بالمحولات تقدر بأربعة ملايين شيكل.

وأعرب رئيس بلدية الخليل الأستاذ تيسير أبو سنينة عن إدانته لهذه الممارسات الآثمة والتي تنهتك كل الأعراف والقيم وتهدد أمن وسلامة المواطنين، مؤكداً أنّ استباحة الحق العام يُنذر بعواقب وخيمة، لافتاً إلى أنّ هذه المحولات تخدم جزءً كبيراً من المدينة بما فيها المنطقة الصناعية بأكملها.

وأضح أنّ عودة التيار الكهربائي إلى المناطق التي تخدمها هذه المحولات يستغرق عدة أيام حتى تتمكن بلدية الخليل من توفير محولات بديلة، مُبيناً أنّ البلدية تكبدت سابقاً خسائر تصل إلى خمسة ملايين شيكل جرّاء حوادث إطلاق النار المتكررة.

وطالب أبو سنينة رئيس الوزراء ومحافظ الخليل والأجهزة الأمنية بضرورة الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة، مشدداً على أنّ هذا النهج الهمجي والذي يقف خلفه بعض المارقين والمأجورين، لن يُثنِ بلدية الخليل عن تقديم خدماتها للمواطنين وستكون سداً منيعاً بجانب الأجهزة الأمنية أمام كل المحاولات التي تهدف إلى الفلتان الأمني.

