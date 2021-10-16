استشهاد الأسير السوري المحرر مدحت الصالح برصاص الاحتلال في الجولان

وطن: أعلن مساء اليوم السبت، عن استشهاد الأسير السوري المحرر مدحت صالح الصالح، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في الجولان المحتل.

وأفادت وكالة الانباء السورية "سانا"، باستشهاد الأسير المحرر الصالح، نتيجة استهدافه من قبل الاحتلال الإسرائيلي برشقات من الرصاص أثناء عودته إلى منزله في موقع عين التينة مقابل بلدة مجدل شمس في الجولان.

واعتقلت دولة الاحتلال الصالح، وهو من أبناء مجدل شمس، لأول مرة عام 1983، وبعد الإفراج عنه، تم اعتقاله مجددا عام 1985، وحكم عليه بالسجن 12 عاما، وافرج عنه في 25 شباط/ فبراير عام 1997 بعد انتهاء فترة حكمه.