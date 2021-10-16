أسرى حماس: سنكون سدًا منيعًا أمام تغوُّل إدارة السجون ولن نسمح باستفراد إدارة السجون بأي أسير

وطن: أكدت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة حماس داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي وقوف الأسرى جميعًا صفًا واحدًا، في مواجهة إجراءات إدارة السجون العقابية، خاصة ما يتعرض له أسرى حركة الجهاد الإسلامي.

وشدَّدت الهيئة في بيان السبت على أنها لن تسمح باستفراد إدارة السجون بأي أسير مهما كان انتمائه التنظيمي، قائلة: "سنكون سدًا منيعًا في التصدي للسجان".

وجدَّدت التأكيد على مضي أسرى حركة حماس في الحفاظ على منجزات الحركة الأسيرة بكافة مكوناتها.

وقالت الهيئة "لن نقف وكل مكونات الحركة الأسيرة مكتوفي الأيدي أمام مماطلة وتلكؤ إدارة سجون الاحتلال في تنفيذ ما تم التفاهم عليه، حول عودة أوضاع السجون إلى ما كانت عليه قبل السادس من سبتمبر/ أيلول من العام الجاري".

ويواصل 250 أسيرًا إضرابهم عن الطعام لليوم الرابع على التوالي، لمواجهة إجراءات إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية التنكيلية المضاعفة بحقّهم.

ووفق مؤسسات تتابع شؤون الأسرى الفلسطينيين، ستشهد الأيام المقبلة انضمام أفواج جديدة من الأسرى من مختلف الفصائل في حال عدم استجابة إدارة مصلحة السجون لمطالبهم.