6 وفيات و198 إصابة جديدة بكورونا في قطاع غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة صباح يوم السبت عن تسجيل 6 حالات وفاة و198 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة أنه تم إجراء 793 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية أظهرت تسجيل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

في حين يبلغ إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية حاليا في المستشفى 214 حالة، بينها 136 حالة خطيرة وحرجة.

ولفتت إلى تعافي 1050 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبينت أن الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ 179635 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 9736 حالة، وإجمالي المتعافين 168393 حالة، فيما إجمالي الوفيات 1506 وفاة.

وحول التطعيمات، ذكرت الصحة أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 768590 جرعة.

في حين، إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بلغ 463264 شخصًا.