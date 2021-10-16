مركز حملة لـوطن: قرار "فيسبوك" إجراء فحص شامل ومستقل لسياسات إدارة المحتوى في اللغتين العربية والعبرية خطوة أولى في الاتجاه الصحيح

وطن: اعتبر نديم الناشف، مدير المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي "حملة" قرار "فيسبوك" والذي ينص على تطبيق توصية مجلس الإشراف على فيسبوك (Facebook Oversight Board) بإجراء فحص شامل ومستقل لسياسات إدارة المحتوى في اللغتين العربية والعبرية، بأنه خطوة أولى في الاتجاه الصحيح.

وحول إمكانية تراجع "فيسبوك" عن سياسته فيما يخص المحتوى الفلسطيني والعربي، أوضح الناشف في حديثه لـوطن، أن تشكيل المجلس لا يعني ضمان تغيير هذه السياسات، لكن تشكيل هذا المجلس يشير إلى التعامل بجدية مع المحتوى العربي ومع الطلبات المقدمة للشركة.

وأضاف أن المجلس الإشرافي الذي عيّنته شركة "فيسبوك"، والمكون شخصيات حقوقية مستقلة، قرارتهم التي يتخذونها تكون أكثر اعتدالا واتزانا.

وبيّن أن ما حدث في هبة أيار شكلا ضغطا كبيرا على شركة فيسبوك، لأن وسائل إعلام مركزية في أمريكا والعالم تناولت موضوع محاربة فيسبوك للمحتوى الفلسطيني وكيف يتم اسكات الصوت الفلسطيني، وهذا على ما يبدو دفع "فيسبوك" لتشكيل المجلس المستقل للتحقيق في الطلبات المقدمة لـ"فيسبوك".

وأكد الناشف وجود تمييز وعدم شفافية وعدم دراية لدى "فيسبوك" في التعامل مع المضمون العربي باللغة العبرية بكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وقال: نحن طالبنا بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في سياسات "فيسبوك"، وما هي المعايير السرية وغير الشفافة التي يتم تطبيقها لإنزال المضامين، لذلك جاء إنشاء المجلس هو شيء إيجابي.

ولفت إلى أن شركة "فيسبوك" تقوم بفحص المحتوى باللغة العربية فيما لا تقوم بذلك فيما يخص اللغة العبرية.

للمزيد اضغط هنا: مركز "حملة" يرحب بقرار "فيسبوك" إجراء فحص شامل ومستقل لسياسات إدارة المحتوى في اللغتين العربية والعبرية