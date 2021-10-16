تنفيذية المنظمة تعقد اجتماعًا الاثنين المقبل

وطن: قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا يوم الإثنين المقبل.

وأوضح مجدلاني في تصريحات لـ"صوت فلسطين"، أن "تحديد موعد لاجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير يأتي في ظل ظروف خاصة واستثنائية".

وأضاف "جدول أعمال الاجتماع يشمل الوضع الداخلي الذي له أهمية خاصة واستثنائية في هذه الظروف".



وبيّن مجدلاني أن اجتماع تنفيذية المنظمة سيناقش أفق عملية السلام مع الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية.

وشدد على أن "ترتيب البيت الفلسطيني ضمن الملفات التي سيناقشها اجتماع اللجنة التنفيذية".

وأشار الى أن الاجتماع سيناقش "التحضير لاجتماع المجلس المركزي الفلسطيني للتوافق على خطة وبرنامج عمل سياسي للمرحلة القادمة".