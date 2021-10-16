اعتقال شابين ومداهمة عدد كبير من المنازل في قرية "بيت دجن" شرق نابلس

وطن: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات واسعة في قرية "بيت دجن" شرق مدينة نابلس، اسفرت عن اعتقال شابين، وتفتيش عدد كبير من المنازل والعبث بمحتوياتها.

وقال شهود عيان لوطن إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية منتصف الليلة الفائتة، وداهمت عددا من المنازل، عرف منها: منزل عادل أبو حلوان، ومنزل مهند وناصر نادي أبو السعود. إضافة إلى تفتيش منزل رياض محمد شحادة واعتقال نجله محمد، وتفتيش منزل مجدي حسين ابو حلوان واعتقال نجله مجد، وتفتيش منزل ثائر احمد شحادة.

وقبيل ساعات الفجر انسحبت قوات الاحتلال التي جوبهت بمقاومة من الشبان الذين رشقوها بالحجارة والزجاجات الفارغة.