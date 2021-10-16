الحكومة المغربية الجديدة تصادق اليوم على اتفاقيتي تطبيع مع "إسرائيل"

وطن: تصادق الحكومة المغربية الجديدة برئاسة "عزيز أخنوش" في أول اجتماع لها، اليوم السبت، على اتفاقيتين مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وكالة الأنباء المغربية الرسمية إن الحكومة ستصادق، السبت، على اتفاقين تم توقيعهما بين الرباط وتل أبيب في 11 أغسطس/آب الماضي.

وأوضحت أن الاتفاق الأول يتعلق بالخدمات الجوية، فيما يتعلق الثاني بالتعاون مع إسرائيل في مجال الرياضة.

ومن المقرر لاحقا إحالة مشروعي القانونين إلى البرلمان المغربي للمصادقة عليهما، ليدخلا حيز التنفيذ.

وفي 22 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، هبطت أول طائرة إسرائيلية في مطار العاصمة المغربية، الرباط، في أول رحلة تجارية مباشرة بين البلدين.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أعلن، في العاشر من الشهر ذاته، استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل بعد توقفها عام 2000 على خلفية الانتفاضة الفلسطينية الثانية، في إطار خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، مع اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على منطقة الصحراء الغربية التي تتنازع الرباط وجبهة البوليساريو السيادة عليها.