الإفراج عن الأسيرة "اناغيم عوض" من "بيت أمر" بعد اعتقال دام 8 أشهر

وطن: افرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء امس، عن الشابة "اناغيم بدر عوض" من بلدة بيت امر، شمال الخليل، بعد اعتقالها لمدة 8 أشهر.

وكانت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" أصدرت في على الأسيرة عوض (21 عاما)، حكما بالسجن الفعلي لمدة 7 شهور وغرامة مالية 2000 شيكل.

وكانت فوات الاحتلال اعتقلت عوض وهي الطالبة في جامعة الخليل بتاريخ 5/4/2021 بعد استدعائها من المخابرات للمقابلة في مركز عتصيون، ثم نقلتها الى التحقيق في مركز "هشارون".