قتيلان و4 جرحى من القوات التركية باستهداف مركبتهم بإدلب

وطن: أدى انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً للقوات التركية في منطقة ريف إدلب شمال سوريا إلى مقتل جنديين تركيين وإصابة 4 آخرين.

ودوى انفجار عنيف سمع صداه في محيط مدينة معرة مصرين شمال إدلب، نتيجة انفجار العبوة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة.

وكان المرصد السوري وثق، قبل أيام، مقتل اثنين من القوات التركية وإصابة 4 آخرين بجراح، جراء استهداف آلية تابعة لهم بعبوة ناسفة على طريق إدلب – نبش، شمالي محافظة إدلب.