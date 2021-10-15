قوات الاحتلال تعتدي على المواطنين وتعتقل شابين في القدس

وطن: اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، على المواطنين في منطقة باب العامود، كما اعتقلت شابًا قرب شارع صلاح الدين في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتدت على المواطنين الذين تواجدوا في منطقة باب العامود، وأخلتهم بصورة وحشية من المكان، ولاحقتهم في شوارع القدس وأزقتها عبر فرق خيالتها، واعتقلت شابًا قرب شارع صلاح الدين.

وأشارت المصادر إلى قوات الاحتلال انتشرت في محيط منطقة باب العامود، وشارع السلطان سليمان، وأغلقت شارع صلاح الدين، وأوقفت عددًا من المواطنين وقامت بتفتيشهم والتدقيق في هوياتهم.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، عقب اقتحامها "حي أبو تايه"، كما أغلقت مدخل "عين اللوزة" في البلدة.

وشهدت بلدة العيسوية شرق القدس المحتلة، مواجهات خلال تصدي المواطنين لاقتحام قوات الاحتلال للبلدة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.