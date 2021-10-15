نابلس: إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن

وطن: أصيب مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا وقرية بيت دجن بمحافظة نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر ، بأن طواقمه تعاملت مع 44 إصابة في مواجهات شهدتها بلدة بيتا جنوب نابلس، وقرية بيت دجن شرق نابلس.

وأوضح "الهلال الأحمر" أن مواطنًا أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و41 مواطنًا أصيبوا بالاختناق بفعل قنابل الغاز، في حين أصيب مواطنان جراء سقوطهما خلال مطاردة قوات الاحتلال للشبان.

وتشهد بلدة بيتا وقرية بيت دجن فعاليات سلمية بشكل يومي منذ أشهر، دفاعًا عن أراضيهم المهددة بالاستيلاء من الاحتلال ومستوطنيه، حيث تقمع قوات الاحتلال الإسرائيلي الفعاليات بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين العزّل.