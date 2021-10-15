كومان أمام امتحان جديد مع برشلونة

وطن: يعول رونالد كومان على لاعبيه كثيرا لكسب أسبوع حاسم في علاقته مع نادي برشلونة، خاصة بعد أن جدد رئيس النادي خوان لابورتا ثقته فيه، ونجا بذلك من مقصلة "الإقالة"، ما قد يعطي للاعبيه دفعا معنويا لتحقيق نتيجة إيجابية في المواجهة ضد فالنسيا الأحد ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

بعد مباراة ملعب "كامب نو" في الدوري، يواجه برشلونة في عقر داره أيضا منافسه دينامو كييف الأوكراني في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا الأربعاء، قبل أن يستقبل مجددا بعد أربعة أيام غريمه ريال مدريد في أول كلاسيكو في "لا ليغا".

ويشعر كومان بالارتياح بسبب دعم رئيسه، لكنه يدرك جيدا أن الضوء الأخضر الذي منحه إياه لابورتا قبل فترة التوقف الدولية متصل بشروط.

الانتصار ولا شيء غير الانتصار

ولم يعد برشلونة يملك ترف تحمل المزيد من التعثرات محليا أمام فالنسيا وريال، بالنظر إلى احتلاله للمركز التاسع برصيد 12 نقطة من 3 انتصارات ومثلها تعادل وهزيمة واحدة، مع مباراة مؤجلة، كونه يتأخر بفارق خمس نقاط عن قطبي العاصمة مدريد، المتصدر ريال ووصيفيه أتلتيكو والباسكي ريال سوسييداد مع 17 نقطة لكل منهم، ولكن مع فارق الأهداف لصالح النادي الملكي.

كما يدرك برشلونة، أن أي دعسة ناقصة قاريا أمام دينامو كييف في منتصف الاسبوع قد تقضي على آماله بالتأهل من دور المجموعات للمسابقة القارية الأم عقب خسارتين تواليا أمام بايرن ميونيخ الالماني صفر-3 وبنفيكا البرتغالي بالنتيجة ذاتها، ما وضعه في قاع مجموعته.

يؤمن كثيرون أن سلسلة المباريات هذه ستكون بداية للتعاقد مع مدرب جديد، بعدما حقق لاعبو كومان فوزا يتيما في مبارياتهم الست الأخيرة، ما جعل المدرب الهولندي يبدو محاصرا ومعزولا وغير متصل برئيسه ومع لاعبيه في غرف تبديل الملابس.

ولم يُظهر كومان، خلال المؤتمر الصحافي الأخير قبيل مباراته أمام أتلتيكو مدريد في المرحلة السابقة، مقاومة كبيرة عندما سُئل عن إمكانية رحيله الذي بات وشيكا.

ورد لاعب برشلونة السابق "أملك أذنين وعينين وأنا أعلم أن هناك أشياء يتم تسريبها. ربما تكون صحيحة، لكن لم يخبرني أحد بأي شيء".

سريعا، خرج لابورتا لتكذيب جميع الشائعات صباح يوم المواجهة المرتقبة أمام بطل الدوري في الموسم الماضي، مؤكدا عدم إقالة كومان من منصبه وأنه سيتابع مهامه بغض النظر عن نتيجة ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، حيث بعد ساعات عدة من هذا التصريح تلقى النادي الكاتالوني خسارة موجعة بهدفين نظيفين.

وأكد كومان بعد المباراة أنه "لم يكن هناك وضوح في السابق" وأنه "من المهم جدا بالنسبة لثقة المدرب واللاعبين أيضا، أن يعرفوا أن المدرب لا يزال هنا".

وأضاف "نحن برشلونة، يجب أن نفوز بالمباريات، وهذا الضغط طبيعي أيضا. إنه موجود لأي مدرب ولكن بشكل خاص في برشلونة"، ليختم قائلا: "لكن الرئيس تحدث بشكل جيد. لقد اتخذ قراره وكل شيء على ما يرام".

أسماء في حسابات لابورتا

وبرغم تطمينات لابورتا، خرجت وسائل إعلام محلية لتؤكد أن رئيس برشلونة يضع ضمن حساباته العديد من الأسماء لخلافة كومان، منها أسطورة الوسط السابق في برشلونة ومدرب السد القطري الحالي تشافي هيرنانديس وروبرتو مارتينيس مدرب بلجيكا والإيطالي أندريا بيرلو.

وأمام الواقع الأليم لبرشلونة الرازح تحت الديون والنتائج المتردية ورحيل الأسطورة وقائده الأبدي الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جرمان الصيف الماضي، يبدو من الصعب إيجاد المدرب القادر على تحمل هذه الأعباء.

أكد كومان، لرئيسه لابورتا أن أداء الفريق سيتحسن مع عودة اللاعبين المصابين على غرار المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيليه والوافد الجديد الأرجنتيني سيرخيو أغويرو إلى التدريبات الاثنين.

ولم يخض أغويرو الذي من المحتمل أن يشارك أمام فالنسيا، والقادم من مانشستر سيتي الإنكليزي هذا الصيف، أي مباراة مع برشلونة بسبب إصابة في ربلة ساقه، فيما غاب ديمبيليه عن الملاعب منذ خضوعه لجراحة في ركبته في حزيران/يونيو الماضي.

فرانس24/ أ ف ب