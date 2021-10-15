روسيا تعلن عن اعتراض مدمرة أمريكية "حاولت انتهاك مياهها"

وطن: أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اعتراض مدمرة أمريكية بالمحيط الهادئ، بحجة أنها حاولت انتهاك المياه الإقليمية للبلاد.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الرسمية عن الوزارة قولها إن سفينة عسكرية روسية أحبطت "محاولة" من المدمرة "يو أس أس تشافي" لانتهاك المياه الإقليمية الروسية في بحر اليابان.

ووقع الحادث خلال مناورات بحرية روسية صينية في بحر اليابان.

وقالت الوزارة إن طاقم السفينة الروسية "الأميرال تريبوتس" أطلق تحذيرا على قناة اتصال دولية من عدم جواز مثل هذه التحركات، و"أبلغ المدمرة الأمريكية بأنها دخلت منطقة مغلقة أمام حركة الملاحة بسبب التدريبات بنيران المدفعية".

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الأمريكي.

وتشهد المنطقة من وقت لآخر حوادث مشابهة، حيث لا تعترف الولايات المتحدة بسيادة روسيا على مساحات وجزر في المنطقة، تتنازع موسكو وطوكيو عليها.