حماس: سيخرج قادة المقاومة من السجون رغم أنف الاحتلال

وطن: قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، سهيل الهندي، إن صفقة "وفاء الأحرار" شكّلت تحولًا تاريخيًا في حياة شعبنا وأسرانا.

وأضاف الهندي، خلال مسيرات حاشدة في معسكر جباليا، شمال غزة، أن على الاحتلال أن يفهم رسالة المقاومة ويوقف اعتداءاته بحق القدس.

ودعا الهندي، العالم للوقوف بجانب الأسرى في سجون الاحتلال، مؤكدًا أن "الأسرى خط أحمر ولن نسمح للعدو بأن يتفرد بأي أسير واحد".

وشدّد: "لن نسمح للعدو أن ينال من أسرانا وهذا هو وعد المقاومة".

وتابع: "سيخرج قادة المقاومة من السجون رغم أنف الاحتلال، ونقول للأسرى وهذا عهدنا نحن على موعد مع الحرية".

وواصل: "سيخرج حسن سلامة ونائل البرغوثي وأحمد سعدات ومروان البرغوثي وإبراهيم حامد وأبطال عملية نفق الحرية رغم أنف الاحتلال".