لبنان يشيّع ضحايا الكمين المسلح في الطيونة

وطن: شيعت جماهير لبنانية غفيرة عصر اليوم الجمعة الضحايا الذين قتلوا يوم أمس إثر إطلاق قنّاصين النار على محتجّين سلميين ضد تسييس التحقيق في انفجار مرفأ بيروت .

وارتفعت إلى 7 حصيلة الضحايا الذين قتلوا إثر إطلاق قنّاصين النار على محتجِّين سلميين ضدّ تسييس التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

هذا ويخيّم الهدوء الحذر على منطقة الطيونة شرق العاصمة اللبنانية.

مصدرٌ في الجيش اللبناني أكد توقيف 8 أشخاص اعترف عدد منهم بالإعداد لأحداث الطيّونة، فيما اتّهمت قيادتا حركة أمل وحزب الله حزب القوات اللبنانية بالاعتداء المسلّح على المحتجين.

وقتل 7 اشخاص و عشرات الجرحى من المحتجين السلميين في منطقة الطيونة، أمس الخميس، إثر إطلاق النار عليهم من قبل قنّاصين كانوا قد تحصّنوا على أسطح بعض المباني في منطقة الطيونة ببيروت.

الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ندّد في كلمة له بـ"لغة السلاح"، وتعهّد بمحاسبة المسؤولين والمحرّضين على القتل.

أمّا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، فقدّم اعتذاره من جهته إلى اللبنانيين، وأكدّ أنّه أجرى اتصالات مع الجيش اللبناني الذي أفاد بتحسّن الوضع الأمني في الشارع الذي شهد الأحداث الأليمة.

وأعلن ميقاتي الحداد العام اليوم الجمعة على أرواح الشهداء.