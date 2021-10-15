الشرطة تقبض على شخص بحوزته 242 قطعة أثرية في رام الله

وطن: قبضت شرطة رام الله، اليوم الجمعة، على شخص بحوزته قطع وعملات يشتبه بانها اثرية تعود لعصور قديمة مختلفة في رام الله.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة، ان معلومات وردت لفرع شرطة السياحة والاثار حول حيازة احد المواطنين لقطع ونقود يشتبه بأنها اثرية في داخل منزله في بير زيت.

وبعد ذلك تم استصدار امر التفتيش من النيابة العامة تحركت قوة فرع شرطة السياحة والاثار الى المنزل وخلال التفتيش تم ضبط 242 قطعة نقدية فلسطينية يشتبه بأنها أثرية.

وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المشتبه به، والتحفظ على المضبوطات من أجل استكمال الاجراءات القانونية لإحالتة الى النيابة العامة.