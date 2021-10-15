فيديو | والدة الأسير مقداد القواسمي: ابني مستمر في إضرابه رغم كل أوجاعه حتى نيل حريته

وطن: يواصل الأسير مقداد القواسمي (24 عاما) من مدينة الخليل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 86 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري من قبل قوات الاحتلال رغم تدهور حالته الصحية.

والدته "ام حازم"، قالت إنه تم تجميد قرار اعتقاله الاداري قبل عشر أيام، ولكنه مستمر في الإضراب ويعاني اليوم من أوجاع نتيجة استمراره في الإضراب، يرفض أخذ المدعمات، كما يرفض وقف إضرابه لانه مؤمن بعدالة قضيته. مضيفة: رغم ما يعاينه إلا أنه كله حياة وحيوية، ويحلم بالحرية فقط.

ولفتت الى أنه يقبع في مستشفى "كايلان" منذ اكثر من شهر، حتى وصل به الحال بخسارة كبيرة من وزنه، وضعف كبير في دقات قلبه، ويعاني من اوجاع في الرأس والبطن والكلى والقدمين، طيلة الوقت.

وأكدت أن تجميد قرار اعتقاله الإداري هو التفاف على الاعتقال الإداري، مشيرة الى أن "الإداري" هو حكم ظالم وجائر دون تهمة.

وقالت: مقداد دافع عن حريته وعن العيش بكرامة، هو يمثل فئة الشباب كلها، الشباب الذي راهن الاحتلال بأنهم لا يعلمون ماهي التضحية.

ويشار إلى أن مقداد معتقل من تاريخ 2/1/2021، دون اي تهمة، وتم تحويله لملف الإداري، وكأنه في دوامة مفرغة من تمديد الى تمديد فجعله يعلن إضرابه منذ البداية.