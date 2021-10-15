"أسرى الجهاد" يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام داخل سجون الاحتلال

وطن: يواصل أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، اضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الثالث على التوالي احتجاجًا على استمرار ادارة سجون الاحتلال بفرض العقوبات المشددة ضدهم.

وشرع بعض من أسرى الجهاد الاسلامي يوم الاربعاء الماضي 13 اكتوبر 2021 بالإضراب المفتوح عن الطعام رفضا لاستمرار إجراءات عقابية فُرضت عليهم عقب ان تمكن 6 أسرى من انتزاع حريتهم عبر نفق من سجن جلبوع الشهر الماضي.

وشنت ادارة مصلحة السجون حملة شرسة ضد اسرى الجهاد الاسلامي ومنها منع تواجد أكثر من معتقل واحد من أسرى "الجهاد"، داخل كل زنزانة.