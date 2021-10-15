منيب رشيد المصري يستقبل ممثلة كندا لدى فلسطين

وطن: استقبل منيب رشيد المصري في بيت فلسطين ممثلة كندا لدى فلسطين روبن ويتلوفر، لبحث أخر المستجدات السياسية والاقتصادية في فلسطين.

واطلع المصري ويتلوفر على برامج صندوق ووقفية القدس التنموية في مدينة القدس وعلى أنشطة هيئة النوايا الحسنة والتجمع الوطني لإنهاء الانقسام، وآخر المستجدات المتعلقة بمقاضاة بريطانيا بشأن الآثار الناتجة عن تصريح بلفور.

بدورها أعربت ويتلوفر عن أملها برؤية السلام يعم في فلسطين، مؤكدة استمرار دعم الحكومة الكندية للشعب الفلسطيني والمشاريع التنموية في فلسطين.