د.عقل أبو قرع يكتب لـوطن: لماذا يجب علينا القلق من ظواهر تلوث المياه؟

قررت ادارة جامعة بيرزيت قبل أيام تعطيل الدراسة واغلاق الجامعة امام الطلاب والعاملين، والسبب المعلن هو احتمال تلوث المياه التي يتم استعمالها داخل الجامعة، وبالأخص مياه الشرب، ونحن نعرف أن أكثر من 15 الف شخص من الطلاب والاساتذة والموظفين يدخلون حرم الجامعة بشكل يومي، وبالتالي من المتوقع أن يستخدموا المياه المتواجدة داخل الجامعة بشكل أو بأخر، وما لذلك من تداعيات صحيه قد تكون خطيره.

ورغم انه لا توجد توضيحات رسميه من أدارة الجامعة حتى الان حول اسباب ونوعية التلوث للمياه، أو حول المدة الزمنية التي كانت المياه خلالها ملوثه داخل الجامعة وبالتالي فترة الاستخدام والتبعات المحتملة لذلك، وربما بانتظار نتائج الفحوصات المخبرية النهائية للمياه، ولكن وحسب بيانات او معلومات غير رسمية، وبالاخص من نقابة العاملين في الجامعة، يتضح أن التلوث كان من مصدر المياه الاساسي.

أي أن المياه التي جلبتها الجامعة من مصادر خارجية كانت ملوثة بالاساس، حسب نتائج فحوصات لم يتم الاعلان عنها لسبب او لاخر، وبغض النظر عن نوعية التلوث أو تركيزه أو حدته، ألا أن هذا الوضع يعتبر وضعا خطيرا ومقلقا، والجهة المسؤولة عن ذلك من طرف الجامعة، من المفترض أن تتحمل المسؤولية وبأن تتم المحاسبة والتحقيق بشكل شفاف وذلك لضمان عدم التكرار في المستقبل، سواء كان التلوث للمياه أو للطعام أو حتى للهواء داخل مباني الجامعة.



ومن المعروف أن مصادر المياه تتلوث بأشكال مختلفة من الملوثات، سواء كانت مصادر مياه سطحية أو جوفية، ومن المعروف ان الغالبية العظمى لمصادر المياه في بلادنا هي مصادر جوفية، أي خزانات طبيعية تحت الارض، ومثلا هناك التلوث الكيميائي، أي وصول المواد الكيميائية المتنوعة الى مصادر المياه، وعلى ذكر ذلك، فقد أدى القصف الاسرائيلي خلال ايام العدوان الاخير على قطاع غزة، لمخازن زراعية في شمال القطاع، الى تسرب مئات الاطنان من المواد الكيميائية المستخدمة في الزراعة الى التربة المحيطة ومن ثم احتمال وصولها الى مصادر المياه الجوفية، وهذه المواد الكيميائية هي أسمده ومبيدات ومواد بلاستيكية قد تتحلل الى مواد كيميائية أخرى، ومل لذلك من أثار بعيدة المدى.

فالتلوث الكيميائي للمياه وبالاخص الجوفية، مصادره متعددة ومتنوعة، وتتراوح من تلك الناتجة من فضلات المصانع أو المواد الكيميائية الناتجة عن الاستخدام الزراعي للمبيدات والأسمدة، وكذلك استخدام المواد الكيميائية في مجال الثروة الحيوانية، حيث يؤدي تراكم هذه المخلفات بالبيئة المحيطة بتلك النشاطات ومن ثم نزولها إلى طبقات التربة الدنيا وبالتالي المياه الجوفية، واحتمالات انتقالها إلى مواد أكثر سمية وخطورة على صحة الإنسان حين تستخدم المياه للشرب، وكذلك تأثيرها السلبي على المزروعات حين تستخدم في الري.

ومن المعروف أن هناك معايير ومواصفات عالمية محددة لاستخدام المياه سواء للشرب او للاستخدامات الاخرى، وهذه المعايير سواء كانت من منظمة الصحة العالمية او من وكالة حماية البيئة الامريكية مثلا، تحدد نوعية وتراكيز بعض المعادن مثل الرصاص والنحاس والكادميوم والزرنيخ، التي ان زادت عن الحد الاقصى المسموح به، يمكن ان تؤدي الى اضرار قصيرة المدى مثل التأثير على عمل الكلى او على الجهاز العصبي او الهضمي او التنفسي، او اثار بعيدة المدى، تظهر بعد فترة على شكل امراض مزمنة.

وبالاضافة الى المعادن فإن المياه يمكن ان تحوي على تراكيز اعلى من المسموح بها من مواد كيميائية غير عضوية او من الاملاح مثل الكلوريد والفلوريد والنيترات والنيتريت والفوسفات وغيرهما، فتراكم أملاح النترات والفوسفات في المياه، كما هو الوضع في قطاع غزة الان، بسبب تسرب الاسمدة ومياه الصرف الصحي الى المياه الجوفية، واحتمالات انتقالها إلى مواد أكثر سمية وخطورة على صحة الإنسان حين تستخدم المياه للشرب، مثل تأثير الفلوريد على الاسنان، او التأثير السام لمادة النيتريت وبالاخص على الاجنة والاطفال.

وبالاضافة الى التلوث الكيميائي، فقد تتلوث المياه بيولوجيا نتيجة وصول مياه شبكات المجاري اليها، او حتى تراكم الحشرات في الخزانات والابار المفتوحة، وقد تحتوى هذه الملوثات بكتيريا وفيروسات مرضية تهدد حياة البشر، فهناك أمراض محمولة بالمياه الملوثة مثل التيفوئيد والدزنتاريا والتهاب الكبد وغيرهما.

ومع تكرار ظواهر تلوث المياه في بلادنا، من المفترض أن يتم اجراء فحوصات روتينية لعينات من المياه، سواء اكانت للاستخدام البشري او لاستخدامات اخرى، وبأن تشمل الفحوصات تحديد نوعية وتركيز مواد كيميائية مثل بعض المعادن والاملاح، ومواد عضوية ومبيدات كيميائية يمكن ان تكون وصلت اليها كملوثات صناعية او زراعية او منزلية.

وكذلك اجراء الفحوصات لاحتمال وجود ملوثات بيولوجية من بكتيريا وفيروسات نتيجة وصول المياه العادمة او النفايات الى شبكة المياه، وبان يتم الحصول على عينات من المياه من مواقع مختلفة خلال عملية تزويد المستهلك بها، اي من المصدر الاساسي وهو البئر او البئر الجوفي، ومن الخزانات، ومن شبكة التوزيع، ومن النقطة النهائية للتوزيع، اي من داخل البيت او من داخل المنشأة التي سوف يتم استخدام المياه فيها، وبأن يتم اجراء فحوصات بيولوجية وكذلك كيميائية روتينية.