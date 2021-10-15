منتخب البرازيل يكتسح أوروجواى ويقترب من التأهل للمونديال

وطن: حقق منتخب البرازيل فوزًا كبيرًا على ضيفه أوروجواى برباعية لهدف في اللقاء الذى جمع المنتخبين فجر الجمعة على ملعب "آرينا دي أمازونيا" ضمن مواجهات الجولة 12 من منافسات تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم بكرة القدم 2022 في قطر.

وأنهى منتخب البرازيل الشوط الأول متفوقا بثنائية نظيفة، حيث افتتح نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي أهداف "السيليساو" بعد مرور 10 دقائق على بداية اللقاء، ونجح رافينيا لاعب ليدز يونايتد الإنجليزي في تسجيل أول أهدافه الدولية من خلال إضافة ثاني أهداف "راقصي السامبا" في الدقيقة 18.

وفى الشوط الثاني، عاد رافينيا ليسجل الهدف الشخصي الثاني له، والثالث للمنتخب البرازيلي بالدقيقة 58، وقلص لويس سواريز نجم أتلتيكو مدريد الإسباني النتيجة لمنتخب "السيليستى" بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 77، واختتم جبرييل باربوسا رباعية "السيلساو" بالدقيقة 83.

وعزز منتخب البرازيل صدارته لجدول ترتيب تصفيات أميركا الجنوبية برصيد 31 نقطة، بينما توقف رصيد أوروجواى عند 16 نقطة في المركز الخامس.

فوز صعب

بدوره، حقق منتخب الأرجنتين فوزًا صعبًا على ضيفه بيرو بهدف نظيف في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب "المونيمونتال" بالعاصمة بيونس آيرس.

وجاء هدف منتخب الأرجنتين عن طريق نجم إنتر ميلان الإيطالي لاوتاررو مارتينيز في الدقيقة 43 من ضربة رأسية رائعة فشل حارس بيرو في التصدي لها.

وبالشوط الثاني، أهدر منتخب بيرو ركلة جزاء عن طريق اللاعب يوشيمار يوتون بالدقيقة 65، بعدما سددها قوية في عارضة إيمليانو مارتينيز حارس المنتخب الأرجنتيني.

وعزز منتخب "الألباسيليستى" مركزه الثاني في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، فيما تجمد رصيد بيرو عند 11 نقطة بالمركز التاسع، وقبل الأخير.

كما تعادل منتخب كولومبيا مع ضيفه الإكوادور بدون أهداف في اللقاء الذى جمع المنتخبين على ملعب "ميتروبوليتانو روبرتو ميلينديز".

وفى نفس الجولة، حقق منتخب بوليفيا فوزًا عريضًا على ضيفه باراجواى برباعية نظيفة على ملعب "هيرناندو سيليس"، وحققت تشيلي فوزاً كبيرًا على فنزويلا بثلاثية دون مقابل.