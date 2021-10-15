وزير خارجية البيرو يؤكد دعم بلادة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أراضي 67

وطن: أكد وزير خارجيه البيرو أوسكار ماورتوا، دعم بلاده دائماً لجميع قرارات الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية، ووجوب قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

جاء ذلك لدى اجتماع عقده مع سفير دولة فلسطيني لدى البيرو وليد المؤقت، وذلك في قصر توري تاغلي في مقر وزارة الخارجية البيروفية في العاصمة ليما.

وتناول الاجتماع، وفق بيان للخارجية، اليوم الجمعة، عده قضايا تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية واتخاذ خطوات عمليه تعود بالنفع العام لصالح البلدين، وكذلك سبل تعزيز التعاون التجاري والفني.

كما ناقش الاجتماع وضع الجالية البيروفية في فلسطين، والجالية الفلسطينية في البيرو، مما يشمل تقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لمواطني الطرفين.

كما تم عرض مفصل للوضع الحالي على الساحة وما قالت آليه إليه الاوضاع من سيء إلى اسوأ من طرف الحكومات اليمينية الإسرائيلية التي تجاهر الآن علناً برفضها لقيام الدولة الفلسطينية.