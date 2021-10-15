الجالية الفلسطينية تدعو لدعم المرشحة الأميركية المصرية للانتخابات التمهيدية للكونغرس

وطن: وجهت قيادات فلسطينية في الساحة الامريكية دعوة لأبناء الجاليات الفلسطينية والعربية والاسلامية لدعم المرشحة الاميركية من أصول مصرية رنا عبد الحميد، وذلك في الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب الديمقراطي لمنافسة مرشح الحزب الجمهوري عن الدائرة الـ12 في نيويورك.

وجاءت هذه الدعوة بعد إطلاق حملات تبرعات لصالح المرشحة عبد الحميد المعروفة بمواقفها المعلنة والجريئة الداعمة والمؤيدة للشعب الفلسطيني، حيث تمكنوا من جمع ما يزيد على النصف مليون دولار لصالح حملتها الانتخابية خلال فترة وجيزة غير مسبوقة لصالح مرشح عربي، لمنافسة عضوة الكونغرس الحالية كارولين مالوني المعروفة بمواقفها الصلبة والمؤيدة لدولة الاحتلال.

واعتبر ناشطون أن نجاح رشيدة طليب وإلهان عمر بعضوية الكونغرس، وهن من أصول عربية، شكل دافعاً خلال السنوات الأربع الماضية لدعم مزيد من المرشحين المؤهلين للوصول الى مؤسسات صنع القرار في الولايات المتحدة الامريكية أو تشكيل جماعات ضغط داخل هذه المؤسسات لدعم القضية الفلسطينية وتمرير القرارات الداعمة لها ورفض القرارات العنصرية المؤيدة لدولة الاحتلال، حيث تمكن أبناء الجالية العربية وبالتحديد الفلسطينية من ايصال 14 مرشحاً للكونغرس خلال الاعوام الماضية، يشكلون حالياً مجموعة ضغط لصالح حقوق الشعب الفلسطيني .

(وفا)