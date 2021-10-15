ارتفاع آخر على درجات الحرارة اليوم

وطن: توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الجمعة، حاراً نسبياً في معظم المناطق حاراً في الأغوار ، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو باردا نسبياً فوق المرتفعات الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا السبت، يكون الجو حاراً نسبياً في معظم المناطق حاراً في الأغوار ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.