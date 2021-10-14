استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بيت لحم واعتقال آخر

وطن: أستشهد شاب برصاص الاحتلال، واعتقل آخر، مساء اليوم الخميس، قرب شارع الأنفاق غرب مدينة بيت لحم.

وأفادت مصادر عبرية، باستشهاد شاب، واصابة آخر، عقب اقتحام منطقة بير عونه في بيت جالا ببيت لحم، حيث شرعت بإطلاق النار ما أدى إلى استشهاد شاب لم تعرف هويته بعد.

وزعمت إذاعة جيش الاحتلال عن إحباط محاولة إلقاء "مولوتوف" حارق تجاه سيارات للمستوطنين على الطريق بين القدس و مستوطنة "غوش عتصيون"، بعد إطلاق النار على فلسطيني ما أسفر عن استشهاده.