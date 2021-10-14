الأسير كايد الفسفوس مستمر في إضرابه رغم قرار التجميد

وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن طاقم من الوحدة القانونية في الهيئة ضم المحاميين كريم عجوة وجميل سعادة، يتواجدان الآن في غرفة الأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ 92 يوماً، حيث يرقد في مستشفى برزلاي الإسرائيلي.

وأوضح المحاميان عجوة وسعادة أنهما الآن بجانب الأسير الفسفوس، بالإضافة الى والدته وزوجته وأبنائه، حيث دخلوا الى غرفته فور مغادرتة شرطة الإحتلال، تنفيذاً لقرار تجميد إعتقاله الإداري.

وأبلغ المحاميان عجوة وسعادة الأسير الفسفوس رسمياً بقرار المحكمة بتجميد اعتقاله، حيث أكد لهما أنه مستمر في إضرابه رغم قرار التجميد، ولن يتراجع عن هذه المعركة إلا بإنهاء إعتقاله بشكل كامل، ولن يتجاوب مع هذا المسلسل الكاذب من قبل الشاباك وإدارة السجون.

يذكر أن الطاقم القانوني في الهيئة يحاول منذ أسابيع إنهاء الإعتقال الإداري للأسير الفسفوس من خلال تقديم الألتماسات للمحكمة العليا الإسرائيلية، وأن الجهود ستبقى متواصلة حتى تحقيق الهدف الأساسي للأسير الفسفوس والمتمثل بالإفراج الفوري والكامل عنه.