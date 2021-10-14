طلاب يهود يقتحمون أرض الأوقاف في حي الصوانة في القدس

وطن: اقتحم طلاب يهود برفقة موظفين من سلطة الطبيعة التابعة لبلدية الاحتلال يوم الخميس أرض الأوقاف الاسلامية في حي الصوانة بالطور بالقدس المحتلة، لتعليمهم كيفية بناء السناسل الحجرية.

وأوضح ناصر الهدمي رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد، أن العشرات من الطلاب اليهود برفقة مرشدين اقتحموا أرض الأوقاف في حي الصوانة بالطور، وتجولوا فيها لساعات.

وذكر أن هذه الاقتحامات والجولات في أرض الأوقاف تهدف إلى أن تكون حركة المستوطنين فيها طبيعة، ويتحول لتواجد دائم في الأحياء العربية.

وأضاف "ننظر لهذا الأمر بعين الخطورة، ونعتبر اقتحام المستوطنين الأحياء المقدسية هو تعد عليها وعلى أهلها".

وذكر أن الهدف من مصادرة الأرض هو تحويلها لحديقة توراتية، إذ بدأت سلطة حماية الطبيعة الإسرائيلية العمل فيها وخصص فيها مكان للبحث الأثري.

وأشار الهدمي إلى أن كل الأتربة التي أخرجت من المسجد الأقصى المبارك والمصلى المرواني يتم غربلتها في هذا المكان.

(صفا)