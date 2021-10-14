المتحدث باسم الحكومة: ما نشره الاعلام "الاسرائيلي" عن رفض اشتية مساعدة أسرى جلبوع فبركات إعلامية

وطن: اعتبر المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم ما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية، أمس، وادعت فيه بأن رئيس الوزراء محمد اشتية رفض توفير الحماية للأسرى الأبطال الستة الذين حفروا نفق حريتهم بأيديهم في سجن جلبوع المحصن، مجرد فبركات وأضاليل إعلامية ترمي إلى إضعاف المناعة الوطنية، وإحداث شرخ في الإجماع الوطني الذي شكل حالة التفاف حول الأسرى الستة حيث أشاد رئيس الوزراء ببطولتهم وقدرتهم على اختراق منظومة الأمن الإسرائيلية المحصنة، وفتحت ملف جميع الأسرى والأسيرات وضرورة العمل للإفراج عنهم.

وأكد المتحدث أن الحرية تُنتزع ولا تُعطى، وأن الشعب الفلسطيني يشكل سياجاً حامياً لأبنائه الأسرى، وحاضنة آمنة لهم، وأن توقهم للحرية لن يتوقف عند حفر النفق لنيل حقهم بالحرية، مثلما لن تتوقف دعواتنا للإفراج عن جميع أبنائنا الأسرى وبناتنا الأسيرات في سجون الاحتلال.