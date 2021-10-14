6 قتلى بإطلاق قناصة النار على متظاهرين وسط بيروت والجيش اللبناني يهدد بإطلاق النار على اي مسلح يتواجد على الطرقات

وطن: أفادت وسائل اعلام لبنانية عن مقتل 6 اشخاص واصابة اكثر من 30 في اشتباكات وقعت في منطقة الطيونة ببيروت.

وبدأت الأحداث في بيروت بعد ان أطلق قناصة الرصاص على محتجين سلميين في منطقة الطيونة في بيروت، ما دفع فوج المغاوير في الجيش اللبناني الى تعزيز انتشاره في منطقة الطيونة لاحتواء الوضع.

وذكرت مصادر اعلامية ان 6 قتلى واكثر من 30 جريحا خلفتها الاشتباكات المسلحة الدائرة منذ ساعات الصباح بين منطقتي الطيونة وعين الرمانة.

وأوضحت أن 4 مسلّحين على الأقل أطلقوا النار من أحد المباني في الطيونة، وأن عدداً من المسلّحين يتحصنون في أحد المباني في الطيونة.

وأضافت أن الجيش يحاول اعتقال عدد من المشتبه بهم في إطلاق النار بالطيونة.

وكان محتجون خرجوا للتظاهر السلمي صباح اليوم ضد القاضي البيطار المسؤول عن التحقيق بانفجار مرفأ بيروت.

ولاحقا ذكرت وسائل اعلام لبنانية ان حريقا اندلع في أحد المباني في منطقة الطيونة من جراء اطلاق قذيفة .

وقال الجيش اللبناني في بيان له ان وحدات الجيش المنتشرة سوف تقوم بإطلاق النار باتجاه أي مسلّح يتواجد على الطرقات باتجاه أي شخص يقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر وتطلب من المدنيين إخلاء الشوارع.

وقال الجيش اللبناني ان المحتجين واجهوا إطلاق نار في منطقة الطيونة فور وصولهم الى هناك وان الجيش طوق المكان.