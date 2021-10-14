الاعلام العبري: السلطة "اختطفت" موظفا كبيرا في الإدارة المدنية بحوزته معلومات حساسة عن صفقات عقارية في الضفة

وطن: ذكرت صحيفة "اسرائيل هيوم" العبرية صباح اليوم ان السلطة الفلسطينية اعتقلت شخصية رفيعة تعمل في "الادارة المدنية" الاسرائيلية.

واعتبرت الصحيفة في خبر لها ان ذلك الاعتقال الذي جرى يعد سابقة خطيرة.

وقالت الصحيفة ان الموظف الذي جرى اعتقاله هو نضال العطاري، وكان في حوزته معلومات حساسة حول صفقات عقارية في مناطق الضفة الغربية .

ونشرت الصحيفة تغريدة عضو الكنيست الإسرائيلي عميحاي شكلي الذي اعتبر عملية "الخطف" بمثابة "زلزال"، خاصة أن بين يديه وثائق حساسة، قائلا ان " الإدارة المدنية الإسرائيلية مخترقة من قبل السلطة الفلسطينية"، وقال "من الصعب المرور على هذه الحادثة، وطلب نقاش الأمر في لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي."

كما نشرت الصحيفة تغريدة لعضو الكنيست مي غولان من الليكود قائلة "هذا إغفال كبير في الإدارة المدنية، أن مواطناً فلسطينياً يشغل منصبًا رفيعًا في الإدارة المدنية اختطف من قبل السلطة الفلسطينية بحوزته معلومات حساسة ممنوع. سأقدم اقتراحا عاجلا بشأن هذا الموضوع. لن ادع رئيس الوزراء المنحرف يتهرب من تقديم إجابات لمثل هذه المسألة الهامة والحاسمة ".