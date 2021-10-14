الاحتلال يقرر إغلاق المجال الجوي في منطقة الجولان المحتل

وطن: قررت سلطات الاحتلال إغلاق المجال الجوي في منطقة الجولان السوري المحتل.

وذكرت وسائل اعلام عبرية ان القرار جاء خشية من رد سوري على العدوان الذي شنته طائرات الاحتلال ليلة امس.

ولفتت وسائل الإعلام العبرية، الى انه في أعقاب العدوان على تدمر الليلة الماضية وخشية من الرد عليه، تقرر إغلاق المجال الجوي في منطقة الجولان المحتل.

واستشهد جندي من الجيش السوري وجُرح 3 آخرون جرّاء عدوان إسرائيلي جوي باتجاه منطقة تدمر بريف حمص الشرقي ليل أمس الأربعاء.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لوكالة سانا أنه "حوالى الساعة الحادية عشرة و34 دقيقة ليلاً نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه منطقة التنف باتجاه منطقة تدمر في ريف حمص، مستهدفاً برج اتصالات وبعض النقاط المحيطة به، ما أدى إلى استشهاد جندي وجرح 3 آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية".