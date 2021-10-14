سرايا القدس تعلن النفير العام في صفوف مقاتليها

وطن: أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الخميس، رفع الجهوزية الكاملة وحالة "النفير العام" في صفوف مقاتليها.

وقالت السرايا في تصريح مقتضب:" تلقينا في سرايا القدس تصريح الأخ الأمين العام القائد زياد النخالة، حول ما يتعرض له أسرانا الأبطال داخل سجون العدو بمسؤولية عالية، وعليه نعلن النفير العام في صفوف مقاتلينا".

وأكدت سرايا القدس أن مقاتليها على "جهوزية كاملة، وأنهم رهن إشارة الأمين العام القائد زياد النخالة".

وكان الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، القائد زياد النخالة قد قال في تصريحات سابقة " إن حركة الجهاد الإسلامي لن تترك أبناءها في السجون الصهيونية ضحايا بين أيدي العدو".

وأضاف النخالة في تصريح صحفي، مساء الأربعاء، تعقيبًا على الحملة التي تشنها إدارة سجون الاحتلال على أسرى الجهاد، ودخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام:" سنقف معهم ونساندهم بكل ما نملك، حتى لو استدعى ذلك أن نذهب للحرب من أجلهم".