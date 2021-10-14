استشهد جندي سوري في عدوان جوي إسرائيلي من منطقة التنف باتجاه تدمر

وطن: استشهد جندي من الجيش السوري وجُرح 3 آخرون جرّاء عدوان إسرائيلي جوي باتجاه منطقة تدمر بريف حمص الشرقي ليل أمس الأربعاء.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لوكالة سانا أنه "حوالى الساعة الحادية عشرة و34 دقيقة ليلاً نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه منطقة التنف باتجاه منطقة تدمر في ريف حمص، مستهدفاً برج اتصالات وبعض النقاط المحيطة به، ما أدى إلى استشهاد جندي وجرح 3 آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية".

وبحسب "سانا"، فقد تصدّت وسائط الدفاع الجوي للعدوان الذي استهدف بالصواريخ مطار التيفور بريف حمص الشرقي، وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

وقبل أيام تصدّت الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية حاولت الوصول إلى مواقع عسكرية في ريف حمص، وسط البلاد.