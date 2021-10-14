إصابة جندي احتلال بعملية دهس على حاجز قلنديا واعتقال المنفذ

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال ليلة الخميس منفذ عملية الدهس قرب حاجز قلنديا وهو شاب يبلغ من العمر (22 عاماً) من قلقيلية. وأصيب جندي احتلال خلال عملية الدهس وتم نقله إلى المشفى بعد إصابته بجروح وصفت بالمتوسطة بحسب مزاعم الاحتلال.

وزعمت شرطة الاحتلال أن الحادث الذي كان متعمدا أدى لإصابة جندي من جيش الاحتلال

وقالت إن قوة عسكرية لاحقت المركبة قرب المنطقة الصناعية "عطروت"، واستمرت في البحث عن سائقها قبل أن تعتقلها بالقرب من مكانها.

وأطلق جنود الاحتلال النار نحو مركبة الشاب فلسطيني بدعوى محاولة تنفيذ عملية دهس، ولم تعرف طبيعة إصابة الشاب الفلسطيني بعد.