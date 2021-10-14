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صرف العملات اليوم

14.10.2021 07:21 AM
صرف العملات اليوم

وطن: تصرف العملات اليوم مقابل الشيكل:

الدولار: 3.23 شيكل

الدينار: 4.56 شيكل

اليورو: 3.74 شيكل

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