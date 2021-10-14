صرف العملات اليوم

منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو في فلسطين تدين قيام الاحتلال بهدم ومصادرة بيوت ومساكن للمواطنين في ...

برنامج "مستدامة" لحلول الطاقة في الصناعات الفلسطينية يعقد اجتماعه الثاني للجنة التوجيهية في مقرّ وزا ...