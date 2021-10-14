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إقتصاد وأعمال
سرايا القدس تعلن النفير العام في صفوف مقاتليها
الاحتلال يقرر إغلاق المجال الجوي في منطقة الجولان المحتل
استشهد جندي سوري في عدوان جوي إسرائيلي من منطقة التنف باتجاه تدمر
عملية "انتزاع الحرية": "الاحتلال كان يسخر من العارضة يومياً: أين وصلت بحفر النفق؟" والاخير حفر دون هوادة
إصابة جندي احتلال بعملية دهس على حاجز قلنديا واعتقال المنفذ
صرف العملات اليوم
طقس اليوم: أجواء حارّة تسود نهاراً
قوات الاحتلال تعتدي على المقدسيين في باب العامود
النخالة: الجهاد الاسلامي لن تترك أبناءها في سجون الاحتلال وستقف معهم ولو ذهبت الى الحرب
وزير خارجية الإمارات: راضون عن علاقتنا بـ"إسرائيل" وسأزورها قريبا
عضو الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع عبد الرسول عاشور لـ"وطن": المسيرات الشعبية الرافضة للتطبيع لن تتوقف والمطبعون "منبوذون"
رئيس البنك الدولي: الحكومة الفلسطينية تواجه مشكلة في المالية العامة والمديونية
250 أسيرًا من الجهاد الإسلامي يشرعون بالإضراب عن الطعام وبدعم من كافة الفصائل
الاحتلال يصادق على مخطط استيطاني لفصل القدس عن بيت لحم
15 وفاة و756 إصابة جديدة بكورونا و1748 حالة تعافٍ في الضفة وغزة
دراسة "بديل" على طاولة وطن | "أوسلو" مكّنت "إسرائيل" من التطبيع والاستقرار والحل يكمن بالدولة الواحدة
الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية في سلوان والعيسوية
الصليب الأحمر لـوطن: الوضع الصحي للأسيرين المضربين الفسفوس والقواسمي مقلق وخطير ونتابع وضعيهما
منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو في فلسطين تدين قيام الاحتلال بهدم ومصادرة بيوت ومساكن للمواطنين في تجمع القبون البدوي شرق رام الله
وفد من بنك القدس يزور محافظة جنين
صرف العملات اليوم
14.10.2021
07:21 AM
وطن
: تصرف العملات اليوم مقابل الشيكل:
الدولار: 3.23 شيكل
الدينار: 4.56 شيكل
اليورو: 3.74 شيكل
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