بدء صرف المنحة القطرية لـ95 ألف أسرة فقيرة بقطاع غزة

وطن: أعلن المندوب القطري محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من غد الخميس لنحو 95 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

واعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات في قطاع غزة عن تفعيلها رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 11 من العام الجاري، للآلاف من الاسرة الفقيرة في القطاع.

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتم صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة منذ عدوان مايو من العام الجاري، حيث سمح الاحتلال بصرفها الشهر الماضي عبر المحلات التجارية.